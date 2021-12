Lavori difformi rispetto a quelli previsti al Tribunale di Trapani, due ordinanze cautelari

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani rende noto con una nota, che oggi personale dell’Aliquota Polizia di Stato della propria Sezione di polizia giudiziaria, ha dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale emessa il 20/12/2021 dal Giudice per le indagini preliminari nei confronti di Salvatore Lo Biundo (sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) e Antonino Lo Biundo (assoggettato all’obbligo di dimora nel territorio di abituale dimora) per il reato di cui agli articoli 110 – 356 cod. pen., ovvero frode, in concorso, in pubbliche forniture.

“I due soggetti raggiunti dal provvedimento restrittivo risultano essere, rispettivamente, l’uno legale rappresentante e l’altro dipendente ma che ancora svolge, di fatto, anche funzioni co-direttive della s.r.l. “Nord Elevators”, società aggiudicataria dei lavori indifferibili ed urgenti per il ripristino di alcuni degli impianti elevatori del Palazzo di Giustizia di Trapani, lavori appaltati dal Provveditorato delle Opere Pubbliche di Sicilia e Calabria per un importo di € 82.184,14″, si legge nella nota diffusa alla stampa.

“Nei confronti dei due indagati sono stati acquisiti, sulla base di una articolata attività di indagine composta da attività tecniche, assunzioni di sommarie informazioni da persone a conoscenza dei fatti, relazioni tecniche di esperti, documentazione contabile, amministrativa e di cantiere, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di frode in una pubblica fornitura di beni e servizi, per avere svolto i lavori oggetto dell’appalto in modo difforme rispetto agli obblighi contrattuali assunti“.

In particolare è contestato ai due indagati di avere installato componenti di qualità difforme in quanto inferiore rispetto a quella stabilita dal capitolato nonché di avere omesso l’installazione di dispositivi, anche di sicurezza, previsti.

Tale circostanza determinava il malfunzionamento degli impianti elevatori e talvolta il blocco degli stessi, con conseguenti gravi disagi per l’utenza del Palazzo di Giustizia di Trapani. Le indagini proseguono e nei prossimi giorni il Giudice procederà all’interrogatorio di ciascuna delle due persone sottoposte ad indagine.