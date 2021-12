L’Itet “Garibaldi” monitora il Collegio dei Gesuiti a breve Museo degli Arazzi

Grazie all’associazione Amici del Museo degli arazzi e all’architetto Luigi Biondo, gli studenti dell’Itet “G. Garibaldi” di Marsala – con il progetto Scuola al Centro – hanno potuto assistere alla consegna dei lavori per il restauro della Chiesa del Collegio dei Gesuiti dove avrà sede il Museo degli Arazzi. I lavori, consegnati lo scorso 10 dicembre, saranno realizzati dalla A.T.I. COSER S.r.l. e D’Alberti Costruzioni per un importo complessivo di 1.837.999,55 euro.

Il nuovo allestimento accoglierà gli 8 preziosi arazzi fiamminghi per i quali si è da poco concluso, presso l’Oratorio dei Bianchi di Palermo, un complesso restauro. “Visitando la Chiesa, siamo rimasti affascinati dalla sua maestosità che costituisce la cornice ideale in cui incastonare queste preziose opere – afferma il team di studenti del Commerciale guidato dalla docente tutor Antonella Milazzo -. Ci auguriamo che la realizzazione del Museo degli Arazzi contribuisca a rafforzare l’offerta culturale della città”.

Il progetto per il nuovo allestimento del Museo degli Arazzi, redatto da Luigi Biondo, Giovanni Garofalo e Eleonora Romano con RUP l’architetto Roberto Monticciolo, prevede il completamento del restauro dei locali e l’allestimento della sala; ed è studiato per accogliere gli arazzi in ambienti con un moderno trattamento dell’aria ed una stabilizzazione della temperatura e dell’umidità; inoltre consentirà una lettura unitaria del racconto raffigurato negli arazzi e garantirà anche ai disabili un’adeguata percorribilità e la visita del museo in sicurezza.