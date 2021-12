Natale a Marsala: gli eventi in programma domenica, tra musica, libri e presepi

Una domenica nel segno degli eventi natalizi a Marsala. Alle 16 si inaugura l’Itinerario dei Presepi (Piazza San Girolamo, Palazzo Municipale, Palazzo VII Aprile e Palazzo Fici). Il primo è stato curato dall’Associazione Musikè, con un’ambientazione scenografica tra gli scavi. Gli altri tre presepi – al Municipio (di fronte la fontana), a Palazzo VII Aprile (gli archi della storica facciata) e Palazzo Fici (all’interno del chiostro) – sono stati realizzati e offerti gratuitamente dall’associazione “Amici del Presepio Stella di Betlemme” presieduta da padre Filippo Romano. Lo stesso ha messo a disposizione anche i tanti presepi esposti nelle vetrine dei negozi del centro storico.

Alle 17.30, in via XI Maggio (di fronte Palazzo Fici) l’intitolazione della “Piazza Marco De Bartoli”. L’Amministrazione Grillo ha voluto dedicare uno spazio pubblico al vignaiolo e produttore vinicolo, rendendo omaggio all’illustre concittadino che – attraverso il vino – ha promosso la Città di Marsala in Italia e all’estero.

Alle 18.30, a Palazzo Fici, la presentazione del libro “Bianche sponde sotto una lesta Aurora… Riflessi di un’Anima”, di Andrea Pappalardo. I genitori Francesco e Marialucia dialogheranno con Rosa Rubino, direttrice del periodico “Il Vomere”. Interverranno Daniele Pizzo, presidente del Rotary Club Marsala e Riccardo Lembo, coordinatore progetto “Marsala cardioprotetta”.

A seguire (ore 18.30), l’Amministrazione comunale e l’Associazione Strada del Vino porgeranno gli Auguri alla Cittadinanza.

La giornata si chiuderà al Teatro Impero (ore 19.30) con la suite sinfonica “Sheherazade” eseguita dall’Orchestra Filarmonica UCIIM Sicilia, diretta dal M° Antonio Giovanni Bono. Il concerto chiude il primo ciclo del corso di formazione per professori d’orchestra Music OF US, promosso dal Coordinamento Sezione Musica UCIIM Sicilia (Co.Se.MUS) presieduto dalla Dott.ssa Chiara Di Prima.