Paceco: si sposta l’isola mobile per ingombranti e Raee

Cambia ubicazione, a partire da domani 17 dicembre, l’isola mobile adibita allo smaltimento dei rifiuti ingombranti e/o elettronici a Paceco: dalla via Michele Amari, viene spostata in via Senatore Pietro Grammatico, di fronte il Centro Anziani.

“È stato individuato un luogo più agevole da raggiungere – spiega l’assessore Giuseppe Ortisi – anche in considerazione del fatto che la via Michele Amari diventa spesso impraticabile a causa delle piogge”.

Con la nuova collocazione, non cambiano il giorno e la fascia oraria per disfarsi autonomamente di ingombranti e Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche): il servizio rimane attivo tutti i venerdì, dalle 7 fino al riempimento dei cassoni scarrabili.