San Pietro e Biblioteca: presto i lavori agli impianti per la piena fruibilità

Con una determina dirigenziale, il Comune di Marsala si prodiga ad effettuare i lavori di manutenzione straordinaria degli impianti del Complesso San Pietro e della adiacente Biblioteca comunale. Lavori che fin troppo tempo sono rimasti in sospeso per cavilli tecnici e burocratici da capire prima di risolvere.

C’è un progetto definitivo peraltro approvato, redatto dall’architetto Emanuela Sala il 6 dicembre 2021 che riguarda gli impianti di protezione attiva antincendio, dell’impianto elettrico, dell’impianto di climatizzazione, risanamenti strutturali e sostituzione di alcuni infissi esterni. L’importo complessivo di 300.000 euro di cui 08.815 per lavori a base d’asta, comprensivi di 7.500 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 91.185 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione, da inserire nell’annualità 2021 del Programma Triennale Opere Pubbliche 2021/2023 approvato dal Consiglio comunale lo scorso maggio. Per l’affidamento dell’appalto, si procederà tramite procedura negoziata.

A luglio scorso, l’assessore ai Lavori Pubblici Arturo Galfano, aveva chiarito quale fosse la problematica del Complesso Monumentale San Pietro: bisognava adeguare il sistema di prevenzione antincendi ma la vicenda appariva tecnicamente complessa a causa di una levetta non funzionante. Dopo un sopralluogo dell’Ufficio Tecnico si è cercato di trovare una soluzione.

Quello che rimane da sistemare, è ancora il tetto della Biblioteca “S. Struppa” dopo il crollo. L’area è stata messa in sicurezza ma è ancora una soluzione del tutto temporanea. A breve, tra l’altro, dovrebbe tornare pienamente fruibile il Teatro Comunale “Eliodoro Sollima”, che attende il rinnovo dell’impianto antincendio scaduto nel 2019.