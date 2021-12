Marsala: omesso versamento delle imposte, assolto imprenditore

Cipriano Sciacca, imprenditore marsalese nel settore dell’accoglienza, è stato assolto dall’accusa di omesso versamento delle imposte mediante compensazione con crediti inesistenti.

“Il processo si è risolto nella cronaca di una assoluzione annunciata – così commentano gli avvocati Vincenzo Scontrino, Stefano e Andrea Pellegrino -. Risultava già accertato che Sciacca rivestisse la qualità di persona offesa in altro procedimento proprio per gli stessi fatti per i quali, oggi, era ingiustamente imputato. Quest’ultimo, lungi dall’aver tenuto condotte illecite, è stato fraudolentemente raggirato e la società da lui rappresentata ha subito un grave danno patrimoniale di oltre 100.000 euro. La sentenza assolutoria – concludono i legali – restituisce il giusto riconoscimento all’imprenditore”.