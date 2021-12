Coronavirus nel trapanese, 4 decessi nelle ultime 24 ore

Ancora una brutta giornata sul fronte dell’emergenza epidemiologica in provincia di Trapani. A spiccare, stavolta, è il dato delle vittime riconducibili al Covid-19, che passa da 434 a 438, per effetto dei 4 ulteriori decessi messi a referto nelle ultime 24 ore. Sale ulteriormente anche il numero degli attuali positivi (da 1587 a 1652). Di seguito la distribuzione nei 24 Comuni della provincia: Alcamo 192, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 25, Campobello di Mazara 41, Castellammare del Golfo 33, Castelvetrano 140, Custonaci 21, Erice 136, Favignana 15, Gibellina 5, Marsala 274, Mazara del Vallo 190, Paceco 44, Pantelleria 9, Partanna 40, Petrosino 12, Poggioreale 1, Salaparuta 7, Salemi 8, San Vito lo Capo 18, Santa Ninfa 23, Trapani 353, Valderice 62, Vita 1.

Sale a 20496 il numero dei guariti dall’inizio della pandemia, mentre i ricoveri scendono a 24 (3 in terapia intensiva, 12 in semi-intensiva, 14 in degenza ordinaria presso i reparti Covid).

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 685 tamponi molecolari ed effettuati 413 test per la ricerca dell’antigene.