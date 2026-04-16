A Trapani prende il via la mostra mercato “Flora & Garden Show”

Verrà inaugurata domani, venerdì 17 aprile alle ore 10, e resterà aperta fino a domenica 19 aprile, il “FLORA & GARDEN SHOW” Mostra Mercato dei Fiori, delle Piante e del Giardino Mediterraneo, presso la villa Margherita di Trapani. La mostra torna dopo il notevole successo degli anni precedenti e si colloca con ambizione fra gli eventi del settore più attesi e green dell’anno. Al suo interno saranno presenti le più prestigiose aziende del settore Florovivaistico e Vivaistico della Sicilia. Appuntamento da non perdere per gli appassionati del Verde e dei Giardini, che avranno l’occasione di ammirare ed acquistare le bellezze e le particolarità presentate dai numerosi espositori provenienti dalla Sicilia ed oltre, il tutto nel fantastico palcoscenico della Villa Margherita. Gli orari della mostra saranno tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 20 con ingresso gratuito.