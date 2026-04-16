Marco Falaguasta in “È intelligente ma non studia” a Trapani

Marco Falaguasta, regista e attore romano, sarà infatti il protagonista del prossimo appuntamento della rassegna del Cine Teatro Ariston dal titolo “Il teatro si racconta”. Lo spettacolo, dal titolo “È intelligente ma non studia”, andrà in scena stasera, giovedì 16 aprile, alle 21. Uno show in cui l’artista accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante e ironico che inizia nel momento esatto in cui, bambini, guardavamo la scuola a testa in su, trovandola immensa e un pò spaventosa, guidandoci a chiederci se la stessa sia servita davvero a prepararci alla vita. Un “one man show” divertente che si dipana tra libri, teoremi, riunioni clandestine nei bagni, amori, delusioni e tutto ciò che riaccende i nostri ricordi. Le avventure di un mancino corretto, di un dislessico inconsapevole che non sentiva le doppie ai tempi nei quali eri solo distratto e non dislessico, e degli insegnanti, giusti, imperfetti, empatici o severi ma mai da dimenticare.

Le storie di chi marinava la scuola perché il registro elettronico ancora non esisteva, di chi aveva imparato a firmare le giustificazioni replicando alla perfezione la firma del padre… “La firma di mio padre la facevo talmente bene che in banca, il direttore voleva la mia”. Uno spettacolo che alterna risate e nostalgia, riflessione e leggerezza, intrecciando ricordi personali e collettivi con le canzoni e le musiche che hanno segnato un’intera generazione, in un viaggio pieno di risate e di riflessione sulla più grande istituzione di sempre: la scuola. Con lui sul palco la dj Alessandra Germani.

È possibile acquistare i biglietti presso il botteghino del Cine Teatro Ariston, cinema Royal e

cinema Diana dalle 18.00 alle 23.00

ONLINE su Liveticket: https://www.liveticket.it/cineteatroaristontrapani.

Bonus Cultura solo online.

PREZZI

Platea A: 25.00 euro

Platea B: 20.00 euro

Galleria: 15.00 euro

I prezzi includono i diritti di prevendita

INFORMAZIONI

info@cineteatroariston.trapani.it

Tel: 0923/364261 attivo dalle 18.00 alle 23.00 (tranne lunedì)

WhatsApp: 3896275308