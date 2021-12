Paceco, sul sito del Comune l’avviso pubblico per i buoni spesa

Il Sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, informa la cittadinanza che sono disponibili sul sito istituzionale del Comune, alla pagina https://www.comune.paceco.tp.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_1104.html, l’avviso pubblico ed il modulo di domanda (da compilare esclusivamente on-line) relativi ai buoni spesa da utilizzare per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità, nell’ambito delle misure urgenti di solidarietà alimentare dettate dal decreto legge “Ristori Ter”.

Il valore del buono spesa ammonta a 80 euro per ogni componente del nucleo familiare ed a 120 euro per i familiari che non hanno compiuto il diciassettesimo anno di età.

“Il nuovo bando ha subito delle modifiche per volontà della Giunta – evidenzia l’assessore comunale ai Servizi Sociali, Teresa Soru – sia sugli importi dei buoni, aumentati da 50 ad 80 euro per ogni componente del nucleo familiare e da 60 a 120 euro per i minori, sia sul limite di età dei minori, aumentato a 16 anni (in precedenza era fino ai 3 anni di età)”.

Le domande vanno presentate entro il 20 dicembre 2021, “dopo un’attenta compilazione – viene specificato – perché una volta confermata, non sarà più modificabile”.

Sarà attribuita priorità ai nuclei familiari che non risultano assegnatari di sostegni o contributi pubblici (per esempio, reddito di cittadinanza, REI, SIA, NASPI, disoccupazione, cassa integrazione, pensione, ecc.).

Ulteriori dettagli sono contenuti nell’avviso pubblicato sul sito del Comune, insieme ad istruzioni operative per l’utilizzo del buono spesa ed informazioni sulla procedura di erogazione dei buoni elettronici. Inoltre, è presente un video-corso per la registrazione e la richiesta dei buoni spesa da parte dei beneficiari.