Vandali ai Monumento ai Mille, scomparsi documenti del Centro Studi Garibaldini

“E’ mio dovere di cittadino, nella qualità di vice presidente del Centro Studi Garibaldini, sporgere denuncia di furto del materiale contenuto nel “portalistino”, copertina nera, formato A4, con 100 custodie trasparenti”. A parlare è Elio Piazza, costernato per il furto ad opera di ignoti compiuta ai danni del Monumento ai Mille.

All’interno, erano custoditi: ritagli di stampa sull’attività di accoglienza, informazione e documentazione svolta fin dalla inaugurazione del Monumento, il Supplemento al N° 266 della Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia – 12 novembre 1878, ormai deteriorata dalla intensa consultazione; altra copia della Gazzetta Ufficiale precedente; l’Elenco dei Mille per provincia di provenienza, da me compilato desumendone i dati dalla pubblicazione del Bevilacqua del 1982, alcune foto ed articoli che testimoniavano il lavoro svolto ed i giudizi espressi da visitatori e cultori delle patrie memorie.

Una perdita importante, considerato che alcuni giorni fa, l’assessore comunale Arturo Galfano, aveva detto che non c’erano stati grossi danni all’interno del Monumento trafugato, ma così non è stato.

“Tale materiale appartiene al Centro Internazionale di Studi Risorgimentali Garibaldini – ricorda Piazza – raccolto e conservato come prezioso strumento di lavoro del personale incaricato di accogliere ed assistere i visitatori nell’individuare il garibaldino di loro interesse, eseguirne le foto sulle lastre traforate, leggerne la biografia sul sito www.centrogaribaldino.it e lasciare Marsala, Città dei Mille come la consorella Bergamo, con un pieno carico di conoscenze ed emozioni edificanti. Tutto ciò redatto, conservato ed utilizzato a titolo esclusivamente volontario e gratuito. Ci sono Beni culturali di fondamentale importanza che appartengono all’umanità e costituiscono tesori immateriali che necessitano di adeguata tutela e valorizzazione da parte delle istituzioni locali e nazionali. Ancora una volta chiedo di poter accertare se detto materiale si trovi disperso sul pavimento o sia stato sottratto, in questo caso dovrò sporgere denuncia contro ignoti. La presente, comunque, viene indirizzata anche all’Arma dei Carabinieri per fornire utili elementi all’indagine in corso”.