Maltempo, in Sicilia si contano i danni tra frane e strade impraticabili

Non piove da questa mattina in Sicilia ma si contano i danni della nuova ondata di maltempo, pioggia e forti raffiche di vento.

La situazione più grave tra Alcamo e Castellammare del Golfo, dove è crollato il ponte San Bartolomeo sulla statale 187.

Come via di fuga resta la statale che porta allo svincolo autostradale della Palermo-Trapani e la strada provinciale 2 che ha anche problemi di viabilità per la presenza di diverse buche.

Impraticabili anche le strade marsalesi, con la via Vecchia Mazara chiusa ed alcune contrade allagate. I carabinieri a Digerbato erano intervenuti anche a salvare due donne che erano rimaste impantanate in strada.

Frane nelle zone palermitane di Cefalù, così come avvenuto nelle scorse settimane in via Salemi, tra Marsala e la cittadina trapanese.

Continuano intanto i controlli sulle dighe in Sicilia. Per evitare l’esondazione (il Sossio è in piena) è iniziata in queste ore in alcuni invasi lo sversamento controllato dell’acqua in eccedenza. La Protezione Civile sta monitorando la situazione.