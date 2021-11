Maltempo. Il risveglio di Marsala tra frane e strade chiuse. VIDEO

Il Comandante della Polizia Municipale Vincenzo Menfi assieme a una pattuglia si sta recando nella parte alta di via Salemi, tra Salemi e Marsala, per una segnalazione: pare ci sia una vera e proprio frana causata dalle forti piogge di ieri, in mezzo al manto stradale.

GUARDA IL VIDEO:

Il fiume Sossio al momento regge, l’acqua scorre regolarmente senza particolari problematiche.

Ieri sera, in vista dell’allerta meteo, il Comandante ha provveduto a chiudere al traffico la via Mazara Vecchia e la strada nei pressi dell’Aci e quindi in zona Porto che è sempre interessata da allagamenti.

In contrada Baronazzo Amafi viene segnalato un forte allagamento, ma non sembra ci siano gravi danni se non strade allagate da nord a sud della Città.

Si consiglia di procedere a velocità moderata.