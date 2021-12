Covid: Cofesercenti e Confcommercio incontrano il prefetto di Trapani

In seguito alla riunione del 30/11/2021 per l’esame del DL 26 novembre 2021 n. 172 presieduta dal Prefetto Filippina Cocuzza, i sindacati CONFESERCENTI E CONFCOMMERCIO INVITANO tutte le attività imprenditoriali della provincia di Trapani al rispetto delle nuove misure di contenimento del covid-19 che entreranno in vigore dal 06/12/2021. Così come da circolare ai prefetti, a firma del capo di gabinetto del Viminale Bruno Frattasi, particolare attenzione verrà rivolta per tutti quei settori in cui sono più elevati i rischi di diffusione del covid-19, quali:

RISTORAZIONE ”Nel settore degli esercizi pubblici e della ristorazione, di sicuro rilievo è da considerare l’attività di controllo della Polizia municipale – afferma una nota sindacale-. Allo scopo di evitare sovrapposizioni con l’attività delle altre forze di polizia, in particolare della Guardia di Finanza, e rendere più efficace ed efficiente l’azione di controllo, si sottolinea l’esigenza che i rispettivi servizi in tale ambito siano oggetto di un’attenta pianificazione”.

LUOGHI DI SHOPPING E MOVIDA – ”Risulta evidente come l’esigenza di potenziare le attività di verifica, di cui occorre tenere presente l’ampio spettro, riguardante sia i diversi ambiti di applicazione del Green Pass sia l’insieme delle altre misure di contenimento epidemiologico, si ponga soprattutto in concomitanza dei fine settimana, contrassegnati da un movimento di persone segnatamente più elevato. L’intensificazione dei servizi andrà dunque particolarmente curata nelle aree urbane con maggiore concentrazione di esercizi commerciali e in quelle caratterizzate dal fenomeno della movida”.

Gli uffici provinciali e periferici di Confesercenti e Confcommercio sono disponibili per qualsiasi richiesta di informazioni o chiarimenti necessari al rispetto di quanto indicato.