Ad Otium “Libri da parati” mattina in biblioteca il 5 dicembre

Domenica 5 dicembre, dalle ore 10 alle 13 mattina in biblioteca con “Libri da parati” presso Otium, in via XI Maggio/Palazzo Damiani.

Un nuovo modo di leggere per bambini da 4 a 99 anni. Tornano i “libri da parati” ideati dalla siciliana VerbaVolant edizioni: si tratta di racconti illustrati racchiusi in un elegante cofanetto cartaceo, da aprire e dispiegare fino a rivelare dei veri e propri poster d’autore. Un’idea nata a inizio 2013, che l’editrice Fausta Di Falco racconta così: “Il mio rapporto con la carta è ‘antico. Da bambina mi divertivo a realizzare libri e quaderni in miniatura, preferivo le cartolerie ai negozi di giocattoli e collezionavo carta di tutti i tipi per ricoprire oggetti disparati, oltre a quaderni di varia foggia.

Per questo motivo ci tenevo particolarmente a creare dei libri che andassero oltre il contenuto e fossero belli da sfogliare, ma non era abbastanza: volevo che il libro stesso divenisse a sua volta un oggetto di arredo, un oggetto di design, che non smettesse di vivere una volta letto. Così siamo partiti dalla materia prima di base: il foglio tipografico. Abbiamo studiato una piegatura fatta in modo da creare un libro che va aperto e non sfogliato, e che diventa sempre più grande fino a rivelare la sorpresa: un’unica tavola 70×100 che può essere appesa. Ecco raggiunto lo scopo: un libro che non si mette in libreria ma che continua a vivere… sulla parete”.