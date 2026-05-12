“Professionalità e umanità in un momento difficile, grazie al reparto di Cardiologia di Mazara”

Una lettera di ringraziamento per raccontare un’esperienza positiva vissuta all’interno dell’ospedale di Mazara del Vallo e per esprimere gratitudine verso medici, infermieri e operatori sanitari. La famiglia Russo ha voluto condividere pubblicamente parole di apprezzamento nei confronti del reparto di Cardiologia UTIC dell’Ospedale Abele Ajello, dopo il ricovero del padre avvenuto nei giorni scorsi:

“Spesso, soprattutto sui social, si leggono polemiche, offese e giudizi negativi nei confronti della sanità. Con queste parole desidero invece esprimere un pensiero completamente diverso, fatto di riconoscenza, rispetto e apprezzamento per chi ogni giorno svolge il proprio lavoro con professionalità e umanità. Il 6 maggio mio padre è stato ricoverato presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo a causa di una tachicardia ventricolare, dopo aver accusato un malore. La preoccupazione mia e della mia famiglia era naturalmente molto grande, ma fin dai primi momenti abbiamo trovato nei medici, negli infermieri e negli OSS grande attenzione, competenza e professionalità, qualità fondamentali in un momento così delicato.

Oggi, fortunatamente, mio padre sta bene ed è stato dimesso. Con queste poche righe desidero quindi rivolgere un sincero ringraziamento a tutto il reparto di Cardiologia UTIC, diretto dal dott. Michele Gabriele, per il lavoro svolto con dedizione e grande preparazione. Auguro che sempre più persone possano trovare un reparto così efficiente, umano e altamente professionale, motivo di orgoglio per il nostro territorio”.