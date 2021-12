Aumenti miscele, i bar marsalesi aumentano il prezzo del caffè

A causa dei forti aumenti delle miscele, i bar marsalesi saranno costretti ad aumentare il prezzo del caffè al banco, in linea con quanto sta avvenendo a livello provinciale e nazionale.

“I continui rincari delle utenze che hanno sfiorato il 40%, delle materie prime dell’agro alimentare causeranno aumenti in tutto il comparto della ristorazione. Possibili infatti gli aumenti anche nella banquettistica già a partire dalle prossime festività natalizie. Il vice presidente dell’associazione ASMAP – Associazione Marsalese Attività Produttive – Filippo Licari dichiara: “Siamo molto dispiaciuti per questa decisione ma siamo stati costretti dai continui aumenti di tutto. Ormai approvvigionare le nostre cucina è diventato costosissimo: vegetali, prodotti ittici, prodotti dolciari sono schizzati alle stelle. Per non parlare delle utenze e dei costi di gestione legato agli adeguamenti normativi legati al COVID”.

Il caffè dovrebbe aumentare da 1 euro a 1,20 euro a partire dai prossimi giorni, probabilmente anche da lunedì. Bisogna capire se la decisione è unanime, ma pare che si propenda per quest’ultima via.