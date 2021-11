Il “sorriso a rate” e rivoluzionario di Enrico Borgatti raccontato da Ettore Sammartano

La Sala Conferenze Complesso Monumentale San Pietro, nei giorni scorsi, ha ospitato l’incontro culturale con Ettore Sammartano che ha presentato il libro “Un Sorriso Pagato a Rate e altre 21 storie assurde, irreali, surreali e sempre impossibili, per Sorridere, commuoversi e pensare” di Enrico Borgatti, edito dalla CR Compagnie Riunite srl Edizioni di Milano.

Con proiezione di sei video in cui l’attore di prosa Edoardo Sala ha letto alcuni brani tratti dai racconti. Molto interessante è stato il giudizio che Sammartano ha dato dell’autore: “Eclettico, dalla scrittura ricercata e scorrevole. E nuovo: quasi rivoluzionario per come costruisce i racconti, magari partendo dalla fine, o da metà, oppure intramezzandoli di brani che nulla hanno a che fare col racconto, ma che non disturbano né rendono difficoltosa la comprensione della storia. Sono dei divertenti siparietti, messi in bocca all’autore o a un ipotetico, spesso pungente lettore. Il “nuovo” mi ha fatto ricordare il Picasso delle sue prime opere”.

Borgatti, che ha vissuto tra la scrittura e gli affari, da abile uomo di commercio, ha voluto come primo racconto una dolcissima storia natalizia che rende questo libro un economico regalo di Natale, diciamo un modesto presente alla stregua dei bigliettini multicolori di alcuni anni fa. Il libro distribuito a livello nazionale, può essere richiesto in qualsiasi libreria.