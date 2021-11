Coronavirus in Italia, verso quota 200 mila gli attuali positivi. In Sicilia 545 nuovi casi

Continua a crescere la curva dei contagi da Coronavirus in Italia. L’ultimo bollettino aggiornato del Ministero della Salute fissa a 194.270 il numero degli attuali positivi sul territorio nazionale, per effetto dei 12.764 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di 89 decessi e 8.041 guariti. Le regioni del centro nord confermano la tendenza al rialzo delle ultime settimane, in particolare Veneto (2.362) e Lombardia (2.223). A seguire Lazio (1.253), Emilia Romagna (1.086), mentre è ufficiale che da lunedì 6 dicembre l’Alto Adige (provincia autonoma di Bolzano) sarà in zona gialla.

In Sicilia sono stati accertati 545 nuovi casi, 200 guariti e 8 deceduti. Complessivamente, il numero degli attuali positivi sale a 12.545. Nell’isola i pazienti ricoverati sono 351, di cui 43 in terapia intensiva e 308 degenti presso i reparti Covid ordinari.

Catania (+215) si conferma la provincia in cui la curva dei contagi cresce maggiormente in questa fase. A seguire Palermo (+96), Trapani (+58), Ragusa (+53), Agrigento (+33), Caltanissetta (+32), Siracusa (+28), Enna (+18) e Messina (+12).