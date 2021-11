Il Consiglio comunale ericino ha approvato Consuntivo 2020 e variazione al Bilancio

Nel corso delle ultime due sedute il Consiglio Comunale ha concluso la sessione di bilancio approvando il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020 e la variazione al bilancio di previsione in tempo utile per la scadenza del 30 novembre 2021. Hanno partecipato alle sedute anche il dott. Antonio Pugliesi, responsabile del settore III – servizi finanziari (ad entrambe), i componenti del collegio dei revisori dei conti (alla prima) e l’ing. Orazio Amenta, responsabile del settore V – lavori pubblici (alla seconda).

Il rendiconto della gestione esercizio finanziario 2020 è stato approvato nella seduta del 27/11/2021 (con delibera n. 136/2021) con 9 voti favorevoli (Nacci, Agliastro, Cavarretta, Di Marco, La Porta, Messina, Morici, Simonte e Vassallo S.) e un astenuto (Barracco). Nel dettaglio, la situazione finanziaria nell’esercizio finanziario 2020 si è chiusa con un “avanzo di amministrazione” di € 15.836.156,83.

Le variazioni al bilancio di previsione sono state approvate nella seduta del 29/11/2021 (delibera n.139/2021) con 9 voti favorevoli (Nacci, Agliastro, Cavarretta, Di Marco, La Porta, Messina, Morici, Simonte, Vassallo S.).

«Con questi due passaggi – commenta la sindaca Daniela Toscano – il Comune di Erice si dota degli strumenti finanziari fondamentali e non è un fatto scontato se soltanto si pensa che, a causa delle criticità finanziarie che imperversano, 239 comuni siciliani su 391 non hanno approvato il bilancio di previsione 2021-2023 che Erice ha approvato ad agosto. A conferma della gravità della situazione occorre aggiungere che su 391 comuni ben 317 non hanno approvato il consuntivo 2020. Per questo ringrazio gli uffici comunali, in particolar modo il dottore Pugliesi, i revisori dei conti e tutti i consiglieri che hanno partecipato alle sedute, anche il consigliere Cavarretta che, con senso di responsabilità e rispetto per il territorio, pur facendo parte dell’opposizione, ha dato il suo voto favorevole».

«Questi strumenti – continua la sindaca – consentiranno non soltanto di assicurare servizi essenziali come la pubblica illuminazione, la discerbatura, le manutenzioni di strade e fognature – anche questo non è scontato -, ma anche di pianificare interventi integrativi importanti, come il potenziamento del servizio Asacom per gli alunni disabili a partire dal prossimo mese di gennaio; l’incremento delle somme necessarie per completare alcuni interventi nelle scuole Pagoto, Asta e Mazzini (che sarà completata entro il 31 dicembre e restituita agli alunni); la manutenzione del depuratore di Napola e del campetto di Rigaletta e tanti altri. Ma il dato più importante è che Erice, nonostante la pandemia, dimostra di essere ancora una volta un Comune solido ed in buona situazione finanziaria e patrimoniale, oltre che capace di rispettare gli equilibri di finanza pubblica»