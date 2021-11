I cittadini marsalesi che hanno presentato richiesta di riduzione TARI 2021, in possesso dei requisiti per fruire della “agevolazione covid per utenze domestiche”, devono attendere le relative comunicazioni dal Comune di Marsala.

Sono in corso le verifiche delle domande presentate al fine di stilare la graduatoria e ricalcolare l’importo dovuto e, pertanto, quanti sono in attesa della suddetta comunicazione non devono versare – al momento – alcuna rata relativa alla TARI 2021.