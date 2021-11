Coronavirus nel trapanese: crescono i casi, +55 guariti ma invariati ricoveri e deceduti

Nuovo report dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani aggiornato ad oggi, lunedì 29 novembre 2021.

I positivi sono così distribuiti nei vari Comuni trapanesi: Alcamo 143, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 39, Campobello di Mazara 51, Castellammare del Golfo 29, Castelvetrano 82, Custonaci 4, Erice 68, Favignana 1, Gibellina 2, Marsala 137, Mazara del Vallo 64, Paceco 18, Pantelleria 7, Partanna 29, Petrosino 4, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito Lo Capo 6, Santa Ninfa 10, Trapani 194, Valderice 41, Vita 0.

Gli attuali positivi in totale sono 930 (+102), un aumento nel week end soprattutto ad Alcamo, Trapani e Valderice. Restano fermi a 429 i deceduti, mentre i guariti sono 20.069, ovvero 55 persone in più che hanno sconfitto il Covid.

Sono 3 i ricoveri in Intensiva (+1), 10 quelli in semi-intensiva e 12 in degenza ordinaria (-2).

Questi i tamponi effettuati (dato parziale) nel fine settimana: molecolari 1.365, test per la ricerca dell’antigene 870.