Coronavirus in Italia, quasi 13 mila nuovi casi. In Sicilia 777 contagi in più

Sono 12.932 i positivi al Covid in Italia, in base all’ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati anche 47 decessi e 5.383 guariti. I tamponi effettuati sono 512.592, contro i 596.898 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 2,5% contro il 2,2% di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 638, 14 in più rispetto a ieri. Lombardia (+2.493) e Veneto (+2.082) sono le regioni con più contagi. A seguire Emilia Romagna (+1.344), Lazio (+1.255) e Campania (+1.147).

In Sicilia i nuovi casi sono stati 777 a fronte di 4 decessi e 302 guariti. I pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere dell’isola sono 359, di cui 45 in terapia intensiva e 314 nei reparti Covid ordinari. Tra le province siciliane, l’incremento più elevato si è registrato a Catania (275), Palermo (153) e Messina (110). A seguire Siracusa (87), Trapani (54), Agrigento (31), Ragusa e Caltanissetta (27), Enna (13).