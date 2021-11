Pista ciclabile allagata, scrive un cittadino: “Si intervenga con le manutenzioni”

Le piogge insistenti delle ultime settimane hanno più volte provocato allagamenti lungo la pista ciclopedonale dello Stagnone di Marsala. A riguardo, ci scrive un cittadino lilybetano, Salvatore Rallo, che evidenzia “lo stato d’abbandono ed il rischio tra fango, buche, segnaletica per terra, manto stradale tutto deformato per circa 4 km”, in particolare nel tratto compreso tra il Museo del Sale e la fine della pista ciclabile. “Non si può abbandonare una Litoranea perché avviata male dalla precedente Giunta Comunale con il Sindaco Di Girolamo, questa di oggi ha il dovere di intervenire con le manutenzioni, anche perché è costata molti soldi ed è denaro della collettività, abbandonarla vuol dire spreco di denaro”. Nella nota giunta alla nostra redazione si sottolinea come nel tratto di rettilineo dopo Villa Genna si sia creato un autentico lago, che rende difficoltoso il transito. “Non basta solo dare la pendenza con l’asfalto – scrive Salvatore Rallo – basterebbe fare un canale in pendenza direzione Villa Genna-Marsala, un bel tombino con una canaletta interrata sotto l’asfalto farla drenare in mare. Manca la volontà”.