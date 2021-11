Paceco: all’isola mobile vietati i Raee ingombranti

Domani, venerdì 26 novembre, nell’isola mobile di Paceco (in via Michele Amari) sarà possibile conferire soltanto rifiuti ingombranti generici e i piccoli Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Lo comunica l’assessore Giuseppe Ortisi, spiegando che “… per domani è sospesa la raccolta dei grandi Raee pericolosi, perché non è disponibile la piattaforma di destinazione”.

In particolare, non si possono ritirare frigoriferi, congelatori, condizionatori, televisori e monitor; possono essere conferiti, invece, cucine, lavatrici e scaldabagni, oltre ai piccoli Raee, come stufe, frullatori, tostapane, asciugacapelli, radio, telefonini, etc.

L’assessore ricorda che, per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, resta comunque il divieto di smaltire più di 3 pezzi per utente.