Commissione Politiche Sociali: Ivan Gerardi verso la presidenza

Potrebbe essere Ivan Gerardi il nuovo presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Marsala. Il nome del consigliere di maggioranza, eletto nella lista Marsala Città Punica, è tra quelli che girano con maggiore insistenza in queste ore per la sostituzione di Pino Ferrantelli, che nei giorni scorsi è stato designato alla presidenza della commissione bilancio in sostituzione di Piergiorgio Giacalone, secondo la prassi consolidata che tende ad evitare il cumulo di cariche.

Ad innescare questa sorta di domino sulle presidenze di commissione, a un anno dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, è stata la decisione del consigliere Piero Cavasino, che a fine settembre, per sopraggiunti impegni professionali, ha comunicato la propria rinuncia alla guida della Commissione Affari Generali, per la quale è stato successivamente individuato proprio Piergiorgio Giacalone.

L’elezione di Ivan Gerardi non avrebbe conseguenze di alcun genere, in quanto l’avvocato marsalese non era stato fin qui designato per alcuna presidenza. Nessun cambio è previsto, allo stato attuale, per quanto concerne le altre commissioni guidate da Gabriele Di Pietra (Lavori Pubblici), Elia Martinico (Attività Produttive), Andrea Marino (Urbanistica), Massimo Felice Fernandez (Turismo, Sport e Cultura) e Rino Passalacqua (Accesso agli Atti).