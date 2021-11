Erice: Italia Viva nomina coordinatore Leo Accardo

In vista delle elezioni amministrative di Erice, Italia Viva continua a strutturarsi in provincia di Trapani. Nel corso dell’incontro di ieri sera tenutosi a Erice è stato nominato coordinatore della Vetta Leo Accardo, già consigliere comunale e assessore.

“Gli impegni elettorali e non in ultimo l’impegno sul territorio deve concentrarsi con progetti che siano di rilancio per tutta la Provincia”,

afferma il coordinatore provinciale Giacomo Scala.

“Auguro buon lavoro a Leo Accardo e a tutto il gruppo provinciale che si strutturerà a breve anche in altri Comuni e con un direttivo provinciale, affidando la responsabilità dei territori a persone capaci di proporre idee e innovazioni così come è stato fatto per Erice ”, conclude così il coordinatore provinciale.