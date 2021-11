Il sindaco Scarcella annuncia la nuova Giunta di Paceco, c’è anche Ortisi

Il sindaco di Paceco, Giuseppe Scarcella, con proprio decreto ha nominato cinque assessori, dopo l’azzeramento delle cariche in Giunta operato la scorsa settimana.

Si tratta di Giuseppe Ortisi (ex consigliere provinciale, ma anche sindaco delle Egadi), Francesco Valenti, Teresa Soru, Michele Ingardia e Salvatore Culcasi.

Domani si completerà il giuramento dei neo assessori; le deleghe, invece, saranno conferite nei prossimi giorni dal sindaco, che intanto esprime un ringraziamento agli assessori non riconfermati, per l’impegno che hanno profuso nell’Amministrazione comunale.