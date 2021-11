È morto nel carcere di Torino, dove stava scontando una pena all’ergastolo, Vito Marino, 55 anni di Paceco, figlio del boss Girolamo, detto “Mommo u nano”, ucciso del 1986.

Marino era accusato della strage di Brescia, in cui nel 2006 vennero uccisi l’imprenditore Angelo Cottarelli, la moglie e il figlio 17enne. La Procura di Torino ha disposto l’autopsia per chiarire le cause del decesso. Il corpo è stato rinvenuto dagli agenti all’interno della sua cella.