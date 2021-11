Volley: la Sigel a Veroli per tornare a vincere

Dopo lo stop nel turno infrasettimanale con il blasonato Brescia, la Sigel si prepara a riprendere il proprio cammino. Confortato dalla bella prestazione fornita con le lombarde nonostante la sconfitta, il giovane sestetto di Davide Delmati torna in trasferta per affrontare nel frusinate, a Veroli, l’Assitec Volleyball Sant’Elia dell’ex lilybetana Martina Lorenzini. Si tratta di un impegno ostico da affrontare contro una formazione galvanizzata dopo il successo in rimonta sul campo di Olbia.

La compagine allenata dal romano Emiliano Giandomenico può contare su atlete di grande esperienza, tra cui capitan Silvia Lotti (schiacciatrice di San Miniato che salterà la sfida di domenica per infortunio alla caviglia) e la centrale Ylenia Vanni, lo scorso anno alla 3M Perugia in B1 dove ha ben figurato. A loro si aggiungono elementi senz’altro affidabili come la classe 1998 Chiara Costagli, schiacciatrice lo scorso anno trionfatrice dei PlayOff A2 con le marchigiane della Megabox Vallefoglia; Alessia Montechiarini, centrale arrivata dal Cerignola con cui ha sfiorato l’accesso in A2 e la già citata Martina Lorenzini, di ruolo libero ed ex di turno. Tra le più giovani, l’emiliana Federica Saccani, classe 1998, scuola Anderlini Modena, ex Exacer Montale e precedentemente Soverato in A2; le promettenti Aurora Poli, centrale classe 1999 proveniente dal biennio ad Olbia e la schiacciatrice bresciana del 2001 ex Bruel Bassano (B1), Argentario Trento (B1) e Pallavolo Teatina (B1) Nicole Tellaroli. Completa il roster la regista del 2002 Flavia Nenni, anche lei proveniente da Olbia.

In casa Sigel Marsala a parlare alla vigilia del match è stato il presidente Massimo Alloro: “Rispetto alla gara con Ravenna giocata al di sotto delle aspettative, contro Brescia la prestazione della squadra stavolta c’è stata e si è visto da come si impegna tantissimo in allenamento e segue alla lettera le direttive di allenatore e staff. Conosciamo storia e carriera di ognuna delle undici ragazze a cui ci siamo affidati e siamo confidenti che sapranno portare in porto una positiva annata. Le sconfitte fanno parte del percorso e possono starci. La richiesta che facciamo è di guardare partita per partita e traguardo dopo traguardo. Reputo controproducente pensare a lunga scadenza, soprattutto quando si è in presenza di una squadra dagli elementi giovani come lo è Marsala”.

Al Pala Coccia, il pomeriggio di domenica si farà ingresso solo attraverso Green pass e il tagliando di ingresso costerà €10 (gratuito per under 18). Da casa opportunità di seguire il match gratuitamente in live streaming sulla piattaforma Volleyball World (fai “clic” qui) Altri modi per avere contezza sull’andamento in tempo reale dell’incontro saranno l’aggiornamento punto a punto dal sito www.legavolleyfemminile.it o dalla pratica app della Lega Volley Femminile. Saranno romani i due fischietti che dirigeranno le operazioni di gara al Pala Coccia di Veroli (FR) domani, domenica 7 novembre per la 6^giornata del girone “A” tra Assitec Volleyball Sant’Elia e Sigel Marsala con inizio alle ore 15.00. Con direttori di gara il 1°arbitro Dario Grossi e il 2°arbitro Luca Grassia, entrambi della sezione Fipav di Roma.