Vaccini a Castellammare: tre turni a settimana presso il Centro Duchessa

Per tutto il mese di novembre continuano le vaccinazioni anti Covid-19 a Castellammare del Golfo: il Centro Duchessa sarà aperto tre giorni a settimana e precisamente il mercoledì e sabato, dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 15 alle 18, e la domenica mattina dalle ore 8 alle 14.

Per vaccinarsi non occorre prenotazione e l’Azienda sanitaria provinciale ha previsto l’apertura anche domenicale per dare l’opportunità a chi lavora di raggiungere il centro vaccinale aperto anche il mercoledì e sabato giornata in cui, nella zona adiacente il centro Duchessa, si svolge il mercatino rionale.

Fino al 30 novembre ci si potrà dunque vaccinare al Centro Duchessa di Castellammare del Golfo il mercoledì, sabato e domenica, senza prenotazione ed esibendo tessera sanitaria e documento di riconoscimento.