Maltempo, in Sicilia Orientale situazione in miglioramento

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stata una notte caratterizzata da qualche pioggia, ma senza particolari criticità, quella trascorsa nella Sicilia orientale dove si è abbattuto ieri il ciclone Apollo anche se in forma meno violenta di quanto atteso.

Nel Siracusano non piove da alcune ore e la situazione meteo, anche se resta di allerta rossa, è in miglioramento rispetto a ieri. Ci sono stati alcuni interventi da parte dei vigili del fuoco e della Protezione civile, come ad Augusta in contrada Agnone, per trasportare una bambina in ospedale grazie all’ausilio di un mezzo anfibio. A bordo c’era anche il sindaco, Giuseppe Di Mare, che ha raccolto la richiesta di intervento andata a buon fine. Il sindaco ha emanato un’ordinanza che dispone in via precauzionale per oggi la chiusura di tutti gli uffici comunali, delle scuole, e delle attività commerciali a eccezione delle farmacie e degli esercizi di vendita dei prodotti alimentari. Il sindaco ha chiesto ai cittadini di limitare l’uso dell’auto. A Catania forte vento, ma le precipitazioni non hanno creato allarmi. La pioggia è caduta anche nel Messinese.

Apollo sembra proseguire il cammino spostandosi verso sud-est in mare aperto.

(ITALPRESS).