Covid: in Italia 4.878 casi, positività scende all’1%. In Sicilia +285 e ricoveri in calo

Condividi su:

Sono 4.878 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia oggi, con 37 decessi (totale da inizio pandemia di 132.074) e 3.103 guariti (totale 4.554.985). I tamponi effettuati sono 477.352 e il tasso di positività scende all’1%. Sono 2.707 i ricoveri ordinari (+49), i ricoveri in Intensiva 346 (-3) e con 20 ingressi al giorno; mentre le persone in isolamento domiciliare sono 77.328. Sono 80.381 gli attuali positivi nel Paese, con un incremento di 1.737 casi. In Sicilia invece sono 285 i nuovi positivi, con 3 decessi (totale 7.015) e 262 guariti (totale 293.754). Sono 7.162 gli attuali positivi nell’isola, con un leggero incremento di 20 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +11.153 (si contano anche quelli rapidi). Degli attuali positivi, 238 (-3) pazienti sono ricoverati con sintomi, 33 persone sono in terapia intensiva (-3). In Provincia di Trapani si contano +30 casi ma sempre al netto di guariti ed eventuali decessi.



















Condividi su: