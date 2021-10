Al Blue Sea Land si parla di misure nell’agroalimentare nel convegno CIA

Quali mosse per sostenere la crescita delle aziende agroalimentari nell’ambito dei piani strategici post pandemia. Questi gli argomenti che la Cia Agricoltori Italiani porterà al tavolo del Blue Sea Land, l’Expo dei Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente che si sta svolgendo in questi giorni a Mazara del Vallo.

L’appuntamento è per domani, sabato 30 ottobre, alle 11, al Teatro Garibaldi (via Carmine 15), in occasione del convegno in presenza promosso dalla Cia sul tema “Piano Strategico Nazionale: misure per favorire la competitività e la resilienza delle imprese. Ad aprire i lavori i saluti inaugurali di Luca Basset, direttore della Cia Sicilia Occidentale. Graziano Scardino, responsabile Settori Produttivi Cia Sicilia, coordinerà gli interventi di Cristina Chirico, dell’Ufficio Internazionale Cia-Agricoltori Italiani, Domenico Mastrogiovanni, direttore dei Centri di Assistenza Agricola-Cia, e di Antonino Algozzino, presidente Pescagri. Le conclusioni sono affidate a Rosa Giovanna Castagna, presidente Cia Sicilia.

L’evento sarà anche trasmesso anche in streaming.