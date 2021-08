Marsala: positivo al Covid si allontana da casa e torna dopo ore. Scatta la denuncia

Nonostante le disposizioni legate al Covid siano ben note, a un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, continuano a verificarsi comportamenti irresponsabili da parte di cittadini che, per superficialità, non rispettano la quarantena ed escono dalla propria abitazione nonostante abbiamo contratto il Coronavirus.

Un ulteriore episodio si è verificato ieri a Marsala, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 37enne marsalese responsabile di essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione dove si trova posto in isolamento per positività al virus covid-19.

L’uomo, in isolamento fiduciario dai primi del mese, non è stato trovato in casa dai sanitari che alle ore 12 sono giunti presso il suo domicilio per sottoporlo a tampone di verifica. Solo alle 18 il soggetto ha fatto rientro a casa dove ad aspettarlo vi erano i militari dell’Arma che lo hanno denunciato per la violazione di norme per fronteggiare l’emergenza da covid-19.

A seguire sono stati effettuati opportuni accertamenti da parte dei Carabinieri sui luoghi e le persone frequentate in quel lasso temporale dal 37enne, che verosimilmente dovranno sottoporsi al tampone molecolare, in modo da accertare un eventuale contagio.