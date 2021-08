Si alza la tensione tra Comune di Marsala e Asp. Grillo chiede a Razza un incontro urgente

Resta alta la tensione tra Comune di Marsala e Asp di Trapani dopo il sopralluogo del sindaco, del presidente Sturiano e dell’assessore Galfano al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino”. La successiva nota di denuncia (in cui si faceva riferimento a gravissimi disservizi causati dalle carenze di organico) aveva scatenato la reazione dell’Asp che aveva fatto riferimento anche a possibili risvolti giudiziari in risposta alla sorti delle istituzioni municipali lilibetane. Com’era prevedibile, l’amministrazione di Marsala non ha gradito la replica dell’Asp e il sindaco Massimo Grillo ha scritto all’assessore regionale Ruggero Razza per chiedere “con urgenza un incontro istituzionale da tenersi nelle prossime ore”. La nota è stata indirizzata anche al Commissario Straordinario dell’ASP Trapani Paolo Zappalà, ai deputati regionali Stefano Pellegrino ed Eleonora Lo Curto, al presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano, e per conoscenza al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci.

Il sindaco Grillo – dopo aver sottolineato “che, in quanto autorità sanitaria, è abilitato anche ad esercitare attività di controllo, e che pertanto, non si comprende cosa intenda il Commissario dell’Asp quando afferma che il comportamento del sindaco sia andato “oltre le proprie competenze istituzionali” – così chiude la nota: “Non è più possibile subire atteggiamenti dilatori che non colpiscono il sindaco ma una popolazione che ormai non tollera più comportamenti ipocriti di questo tipo. È ora di dare risposte concrete alla comunità marsalese”.