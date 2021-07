Marsala, bolla sanitaria a Palazzo VII Aprile. Tutti vaccinati i consiglieri comunali

Somministrato il vaccino anche a Sindaco giunta e deputati regionali marsalesi.

Si riuniscono in una sorta di bolla sanitaria i consiglieri comunali di Marsala. E’ quanto è emerso da un nostro approfondimento nel corso del quale abbiamo interpellato tutti 24 consiglieri e non soltanto.

Procediamo con ordine. Senza distinzioni tra maggioranza e opposizione, tra giovani e meno, i consiglieri lilybetani si sono tutti vaccinati contro il covid. A vario titolo, con periodi distanziati, ma di poco, l’aula di Palazzo VII si è riempita di consiglieri che partecipavano alle riunioni dopo essersi vaccinati. Alcuni hanno cominciato per ragioni di lavoro, all’inizio del 2021. Leo Orlando che di professione è sanitario presso l’Asp di Trapani, lo stesso per Flavio Coppola che è dipendete dal settore amministrativo dell’Asp, Lele Pugliese, militare di professione.

A seguire appena è arrivato il loro turno chi tramite prenotazione, chi per mezzo delle giornate di Open Day organizzate nelle varie location della provincia, hanno chiesto e ottenuto la somministrazione. Alcuni consiglieri ci hanno detto di avere pubblicizzato la loro vaccinazione tramite i social anche per invogliare i marsalesi che non l’avessero ancora fatto, a vaccinarsi. “E’ un dovere oltre che una necessità – ci hanno detto all’unisono Pino Ferrantelli e Nicola Fici -. Vaccinati con due dosi anche i consiglieri più giovani Vito Milazzo, Piero Cavasino, Gabriele Di Pietra, Piergiorgio Giacalone e Gaspare Di Girolamo.

“Sono in possesso del green pass”, e’ stata all’unisono la dichiarazione che ci hanno fatto le consigliere Eleonora Milazzo, Rosanna Genna, Elia Martinico e Vanessa Titone. Ci hanno detto di avere ricevuto le due somministrazioni e hanno invitato i nostri lettori che non l’avessero ancora fatto a vaccinarsi, Antonio Vinci, Rino Passalacqua e Massimo Fernandez.

Tra i primi a ricevere il doppio vaccino Pino Ferrantelli e Giancarlo Bonomo. Infine hanno completato la vaccinazione intera Walter Alagna, Michele Accardi e Ivan Gerardi.

Doppia dose completata anche per il presidente del Consiglio: “Stiamo valutando l’ingresso a Palazzo VII aprile soltanto ai possessori della carta verde che attesti l’avvenuta vaccinazione – ci ha detto Enzo Sturiano -. A breve terremo una riunione dei capigruppo sull’argomento e su come disciplinare i lavori e le presenze nei locali del Consiglio comunale”. Anche la giunta comunale risulta avere fatto il pieno in tema di vaccinazioni.

Abbiamo parlato con il sindaco Massimo Grillo che ci ha confermato la sua vaccinazione e invitato i marsalesi a fare altrettanto, con il vice sindaco Paolo Ruggieri e con gli assessori Antonella Coppola, Giuseppe D’alessandro, Arturo Galfano e Oreste Alagna oltre che con Michele Gandolfo che essendo medico ci ha confermato di avere ricevuto la prima somministrazione già nello scorso mese di gennaio. Tutti gli altri ci hanno detto di essere vaccinati contro il covid, così come risulta vaccinato l’assessore Michele Milazzo.

Anche i due deputati marsalesi all’Ars Stefano Pellegrino ed Eleonora Lo Curto ci hanno confermato di avere avuto somministrato il vaccino da tempo. La capogruppo dell’Udc ha aggiunto che sarebbe d’accordo che l’ingresso, deputati compresi, nei locali dell’Ars fosse riservato soltanto ai possessori della green pass che attesti l’avvenuta vaccinazione contro il coronavirus. “Io aggiungo che da ex dirigente scolastica – ha concluso Eleonora Lo Curto – vieterei l’accesso in aula agli insegnanti che non si sono vaccinati”.