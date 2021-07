Novità per STEM e orientamento Biomedico al Liceo Ruggieri di Marsala

Il Liceo Ruggieri è tra le Istituzioni Scolastiche italiane ammesse il 21 luglio scorso al finanziamento dei progetti “Spazi e strumenti digitali per le STEM” del Piano Nazionale Scuola Digitale, a seguito dell’avviso pubblico 13 maggio 2021 (prot. n. 10812), per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l’apprendimento delle STEM.

È l’ennesimo successo della feconda progettualità del Ruggieri mirata alle STEM, il cui acronimo significa “scienza, tecnologia, ingegneria e matematica”, discipline e obiettivi peculiari del Liceo Scientifico e modulati in modo diverso nei tre indirizzi ordinamento, scienze applicate e sportivo, dei quali il Liceo lilibetano è l’unico in provincia a vedere la realizzazione congiunta. I tre indirizzi del Liceo Scientifico permettono alle attitudini di ciascuno di trovare il giusto humus di valorizzazione, nell’ottica di contribuire alla formazione di competenze e alla costruzione di professionalità adeguate alle richieste di un mondo in continua evoluzione.

Al Ruggieri verrà presto attivato, inoltre, il laboratorio di realtà aumentata, dotato di visori per la realtà virtuale, telecamere 3D e thermal drone di ultima generazione, acquistati grazie al finanziamento “Ambienti di apprendimento innovativi” Azione #7 #PNSD, intercettato durante gli ultimi anni scolastici condizionati dalla pandemia.

Ma, nonostante la pandemia, già nel 2020-2021 il Ruggieri ha attuato

‘STEM2020: Mettiamoci le mani, usiamo la testa’ progetto formativo finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, che si è aggiunto alla ormai tradizionale collaborazione PLS con il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STEBICEF) dell’Università, con partecipazione proficua ed entusiasta degli studenti.

La robotica e gli approfondimenti biomedico-sanitari sono solo due dei campi in cui il Ruggieri introdurrà in ambito curriculare novità qualificanti per soddisfare le necessità dei propri stakeholder, oltre alle attività extracurriculari per la ripartenza che verranno attivate per iniziare il 2021-2022.

Una tale progettualità certamente qualifica il “Ruggieri” come una delle scuole più attive del territorio in iniziative tese alla valorizzazione delle capacità degli studenti e a un valido orientamento per il futuro.