ZTL a Trapani, al via l’ampliamento pedonale del centro storico

Da stasera, al via l’ampliamento della zona a traffico limitato a Trapani come previsto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 220 del 25 giugno. Nel dettaglio, dalle 19:00 alle 2.30 chiuderanno al traffico l’area retrostante l’abbeveratoio di via C.A. Pepoli, viale Regina Margherita nel tratto antistante la villa comunale, viale Cristoforo Colombo nel tratto tra via Procida e piazza Vittime della Motonave Maria Stella.

Dalle ore 20 fino alle 2, chiuderanno al traffico Corso Vittorio Emanuele (partendo da Piazza Generale Scio), via Libertà ed il Lungomare Dante Alighieri fino a via Passo Mura di Tramontana. Per quanto riguarda la zona del porto, chiuderanno al traffico le vie Verdi e Barlotta.