Spiagge libere al Fortino e Pakeka invase dalla posidonia

Anno nuovo… problemi vecchi. Anche d’estate. Ancora una volta i cittadini residenti nel versante sud di Marsala, nel litorale del Lungomare Mediterraneo, che ogni anno affollano le spiagge del versante, chiedono maggiore attenzione per la porzione di arenile libero da aree balneari e gratuitamente fruibili.

“Chiediamo nuovamente una pulizia delle spiagge che dal Fortino arrivano sin dopo il Lido Pakeka – ci dicono un gruppo di villeggianti – sempre più pieno di montagne di posidonia, la pianta marina che è caratteristica del nostro territorio, croce e delizia. Ma spesso tutta questa posidonia non lascia spazio alla spiaggia, celando rifiuti e insetti di vario tipo. Inoltre chiediamo l’installazione di cestini per la spazzatura”.

Come si sa, la posidonia è una pianta acquatica protetta – e che tutela le nostre coste dall’erosione – e non si può toccare senza rispettare le normative previste. Ma un margine di intervento c’è: la posidonia si può spostare da un lato solo della spiaggia e a fine estate potrà ritornare nel suo habitat originario; quella putrefatta invece, va portata al macero. Un piccolo importante accorgimento per migliorare la fruizione di una importante fetta del litorale sud della Città.