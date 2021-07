Coronavirus: in Italia +480 casi, in Sicilia +58 e zero decessi

Condividi su:

Sono 480 i casi di Coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 808 di ieri. Con 74.649 tamponi, 67mila meno di ieri, e un tasso di positività allo 0,6%. I decessi sono 31 (totale 127.680), si tratta anche di recuperi risalenti ai mesi scorsi, 10 dalla Campania e 4 dalla Toscana. I guariti sono 1.582 (totale da inizio pandemia di 4.092.586). I positivi in totale nel Paese sono 43.531, con una decrescita di -1.133. Sono 1.337 i ricoveri ordinari (-27), 191 in Intensiva (-6) e 42.003 persone si trovano in isolamento domiciliare. In Sicilia i contagi calano a picco, ma bisogna considerare che nel week si fanno meno tamponi. Sono solo 58 i nuovi positivi, 0 i decessi e 43 i guariti (totale 222.683). I positivi complessivamente sull’isola scendono a 3.578, con una decrescita di 15 casi. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 7.803 (si contano anche quelli rapidi). Degli attuali positivi, 140 pazienti sono ricoverati con sintomi, 17 persone sono in terapia intensiva (+2).

















Condividi su: