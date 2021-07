Coronavirus nel trapanese: casi in aumento, pochissimi guariti. Picco a Marsala e Mazara

Nuovo report sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 2 luglio 2021.

Di seguito la ripartizione dei positivi nei 24 Comuni: Alcamo 12, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 1, Campobello di Mazara 24, Castellammare del Golfo 5, Castelvetrano 22, Custonaci 1, Erice 9, Favignana 0, Gibellina 1, Marsala 59, Mazara del Vallo 67, Paceco 1, Pantelleria 1, Partanna 0, Petrosino 4, Poggioreale 1, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito Lo Capo 1, Santa Ninfa 4, Trapani 9, Valderice 1, Vita 4.

Ancora in crescita gli attuali positivi in Provincia, oggi sono 228 (ieri 203). Restano invariati i decessi, 341, i guariti invece sono 13.665 (ieri erano 13.663), solo 2 persone in più che hanno sconfitto il Covid nelle ultime 24 ore.

Un ricoverato in terapia intensiva, mentre i ricoveri ordinari sono 11.

I tamponi molecolari processati (dato parziale) sono stati 200, i test per la ricerca dell’antigene 70.