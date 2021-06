Francesco De Gregori in concerto a Marsala il 31 agosto, firmata la delibera

E’ stata firmata la delibera di Giunta, con il quale l’Amministrazione comunale vuole portare a Marsala il tour estivo di Francesco De Gregori. Il “principe” della canzone d’autore italiana, ha già altre date in Sicilia tra luglio e agosto, ovvero Taormina, Enna e Bagheria e potrebbe arrivare il 31 agosto in Piazza della Vittoria con un concerto con i suoi migliori successi. Il Comune comparteciperà con la società Puntoeacapo srl di Catania per un costo di 19.500 euro più Iva.

Qualche settimana fa, nel corso di un incontro con gli operatori del settore culturale, il sindaco Grillo aveva accennato al fatto che si stava lavorando a un nome di spicco della musica italiana da portare a Marsala. Il live di Francesco De Gregori con la sua band – Guido Guglielminetti (basso e contrabasso), Carlo Gaudiello (tastiere), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Primiano Di Biase (hammond) e Simone Talone (percussioni) – accontenterà molte fasce generazionali.