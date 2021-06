Franco Coppola è il nuovo presidente provinciale dell’Auser

Il sindacalista Franco Coppola è il nuovo presidente dell’Auser provinciale, l’associazione di volontariato e di promozione sociale senza fini di lucro, fondata nel 1989 dalla Cgil nazionale e dal sindacato dei pensionati Spi Cgil.Coppola, che subentra a Salvatore Castronovo, è stato eletto all’unanimità dal comitato direttivo e sarà il presidente dell’Auser per i prossimi quattro anni.Franco Coppola, sindacalista della Cgil dal 1975, anno in cui ha ricoperto, fino al 1978, l’incarico di responsabile della Filea Cgil alla Camera del lavoro di Marsala.Dal 1979 al 1982 è stato segretario della Camera del lavoro di Mazara del Vallo e successivamente, dell’85 ha assunto il ruolo di segretario della Cgil di Marsala. Nel ’96 viene nominato responsabile del Caaf provinciale, mentre dal 2010 è amministratore della Cgil di Trapani.Da oggi è il presidente dell’Auser.

“L’attività dell’Auser – dice il neo presidente Coppola – non è solo la creazione di circoli dove svolgere attività ricreative. Oggi, più di ieri, è necessario pensare sempre di più al volontariato in favore dei più deboli, di coloro che vivono in situazione di disagio.La pandemia – conclude – ha bloccato molte delle nostre attività, alcuni circoli sono rimasti chiusi, mentre altri hanno lavorato a ritmo ridotto, adesso bisogna ripartire”.