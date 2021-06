Coronavirus nel trapanese: 191 i positivi in totale e 59 i guariti

Nuovo report sull’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, aggiornato ad oggi, 21 giugno 2021.

Questi i contagi suddivisi nei 24 comuni della Provincia: Alcamo 21, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 1, Campobello 20, Castellammare 1, Castelvetrano 18, Custonaci 2, Erice 9, Favignana 0, Gibellina 1, Marsala 35, Mazara del Vallo 43, Paceco 10, Pantelleria 1, Partanna 0, Petrosino 2, Poggioreale 1, Salaparuta 0, Salemi 2, San Vito Lo Capo 0, Santa Ninfa 0, Trapani 16, Valderice 2, Vita 6.

Gli attuali positivi in totale in Provincia sono 191 (fino a giovedì scorso erano 206); qualche comune covid free segna nuovi contagi come Petrosino che passa a 2; in generale rispetto a giovedì scorso un lievissimo calo con 342 decessi (+2) e 13.579 guariti (fino a giovedì erano 13.520), ovvero 59 persone in più che hanno sconfitto il Covid.

Continuano ad essere chiuse le terapie intensive per Covid, restano invece 13 (-2) i ricoverati ordinari con sintomi negli altri reparti.

Sono stati effettuati (dato parziale) 222 tamponi molecolari e 142 test per la ricerca dell’antigene.