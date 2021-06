Trapani: nuove pedane in Piazzetta del Tramonto, avviato l’iter di demolizione del manufatto

Dopo decenni di abbandono, la spiaggetta di Piazzetta del Tramonto comincia a vivere tempi migliori. L’Autorità Portuale ha dato l’area in concessione alla Città di Trapani su richiesta dell’Amministrazione Comunale, cosa mai avvenuta prima d’ora e che costituisce il primo fondamentale passo per il recupero di una delle zone più affascinanti di Trapani. Esiste, infatti, un importante progetto di rigenerazione che prevede il graduale ampliamento dello spazio destinato ai bagnanti anche grazie all’avvio della procedura per la demolizione del manufatto in parte diruto insistente in loco ed all’apposizione di specifiche pedane, estremamente apprezzare dai presenti in questo primo caldo fine settimana.

La rimozione della Posidonia non può avvenire in maniera indiscriminata ed incontrollata poiché, in caso di mareggiata, l’acqua giungerebbe agevolmente in strada creando non pochi problemi. Intanto prosegue anche l’opera di monitoraggio sanitario al fine di poter conseguire, nel rispetto delle vigenti norme, il requisito della balneabilità.

«Lo avevamo promesso e lo stiamo facendo davvero: la spiaggia ed il litorale nei paraggi di Piazzetta del Tramonto cominciano a cambiare volto – dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore Romano -. Con un lavoro certosino stiamo raggiungendo l’obiettivo che altri hanno solo sbandierato paventando l’esistenza di fantomatici progetti in realtà inesistenti. Ridare dignità ad un luogo così bello è motivo d’orgoglio e soddisfazione per l’intera città. Inoltre – aggiungono sindaco ed assessore – negli ultimi giorni abbiamo parzialmente bonificato, previa concessione demaniale, il tratto di spiaggia libera antistante il ristrutturato hotel Cavallino Bianco».