Acconto Imu con il codice del Comune di Trapani per gli immobili ricadenti a Misiliscemi

Il Commissario Straordinario del Comune di Misiliscemi, Carmelo Burgio, con la nota dell’8.6.2021, prot. n. 102, ha disposto che i versamenti relativi all’acconto dell’IMU 2021 per gli immobili ricadenti nel predetto territorio siano effettuati con il codice del Comune di Trapani L331.

Infatti, a seguito delle informazioni assunte dal Commissario Straordinario, tramite il Ministero delle Finanze, presso il Settore Versamenti ed innovazione dell’Agenzia delle Entrate, è emerso che, in assenza del conto di tesoreria del nuovo Comune di Misiliscemi, l’Agenzia delle Entrate non potrà accreditare le somme incassate per l’Acconto IMU 2021 con il codice del nuovo Comune M432, e le stesse rimarrebbero bloccate.Quindi, successivamente, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 10/02/2021, n. 3, e dell’art. 11 della L.R. 23.12.2000, n. 30, tali somme saranno oggetto di regolazione dei rapporti finanziari tra i due Enti.