Marsala chiama Ferrero risponde: “Cambiato il nome alle Saline sulla Nutella”

Sulla sua pagina Facebook, il sindaco di Marsala Massimo Grilo ha scritto: “La Ferrero Spa ha accolto la nostra richiesta e ha corretto l’etichetta della Nutella riportando la dicitura “Saline di Marsala” su una fotografia che ritrae il tramonto del nostro magnifico Stagnone.Non ce ne vogliano gli amici di Trapani con i quali facciamo rete per la promozione del territorio e per i quali ci siamo spesi per la candidatura di Trapani a capitale italiana della Cultura, ma era una precisazione dovuta. Anche da questo passa il prendersi cura e il salvaguardare il nostro territorio, il nostro patrimonio, la nostra immagine. Un grazie di cuore alla Ferrero per aver accolto velocemente la nostra richiesta e al nostro concittadino Alberto Alvin Nizza per la segnalazione”.