Lo scrittore marsalese Giovanni Teresi Cavaliere al Merito della Repubblica

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sentito il parere del Presidente del Consiglio dei Ministri, con D.P.R. 2712/2020 ha insignito una serie di prestigiosi riconoscimenti a cittadini della Provincia di Trapani che si sono contraddistinti per particolari meriti in diversi campi e settori. Tre in particolare i marsalesi: Gianvito Emilio Vinci per il settore agro-alimentare, il centenario Giuseppe Giattino (fatto prigioniero in un lager in Polonia, rifiutò di diventare volontario dell’esercito tedesco e condotto ai lavori forzati in Germania) e il professore Giovanni Teresi.

Scrittore e poeta marsalese, Teresi ha ricevuto nella sede della Prefettura, l’Onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana per la sua attività artistico-letteraria e per l’impegno profuso nel sociale come docente volontario presso l’AUSER – Università della terza età di Marsala. A consegnare il titolo onorifico e le insegne sono state la Prefetta Filippina Cocuzza e Marilisa Figuccia in rappresentanza dell’Ufficio Scolastico regionale di Trapani nell’ambito della cerimonia che si è tenuta lo scorso 1° giugno.