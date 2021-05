Il Rotary Trapani Birgi Mozia dona defibrillatore all’aeroporto “Vincenzo Florio”

Il Rotary Club Trapani Birgi Mozia presieduto da Angelo Tummarello, ha donato all’aeroporto di Birgi un defibrillatore. Alla cerimonia, cui hanno presenziato numerose autorità, per la Città di Trapani era presente l’assessore Dario Safina. Tra i presenti anche il Governatore Rotary Club International Distretto 2110 Alfio Di Costa.

Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dal presidente Salvatore Ombra, che ha ringraziato il club per la vicinanza mostrata. Con l’occasione, è stato presentato anche un video promozionale che verrà proiettato in aeroporto, realizzato in collaborazione con i sindaci della provincia di Trapani, dove primeggiano le bellezze del territorio.